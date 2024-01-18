"أبل" الأولى عالميًا و"أرامكو" الأولى إقليميًا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: بلغت قيمة أكبر عشر علامات تجارية في العالم 1.99 تريليون دولار، علما أن شركة أبل استعادت لقبها بوصفها العلامة التجارية الأكثر قيمة، على حساب "أمازون" التي انتقلت إلى المركز الربع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، حققت شركة أبل نموا استثنائيا في قيمة علامتها التجارية هذا العام، إذ ارتفعت 74 في المئة لتصل إلى 517 مليار دولار في 2024 بعدما كانت 297 مليار دولار في 2023، وذلك بحسب بيانات تصنيف "براند فاينانس غلوبال 500" لعام 2024.

يضيف تقرير "الاقتصادية": "استطاعت أبل رفع قيمة علامتها التجارية، على الرغم من استقرار مبيعات هواتف آيفون إلى حد كبير، كما عملت على استراتيجية في إيجاد أسواق جديدة، وتوسع في خدماتها وتشجيع الترقية إلى أجهزة آيفون ذات قيمة أعلى، إلى جانب أنها حافظت على مكانتها بوصفها اللاعب المهيمن في سوق الهواتف الذكية المتميزة".

مايكروسوفت ثانيًا

في المركز الثاني، جاءت "مايكروسوفت" بسبب استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ قفزت بقيمة العلامة بنسبة 78 في المئة لتصل إلى 340.4 مليار دولار، إذ تعمل الشركة على تكامل الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة الأساسية على تعزيز القدرة التنافسية في السوق، ما يضعها في مكانة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي.

واحتفظت شركة غوغل بالمركز الثالث، مسجلة زيادة بنسبة 19 في المئة في قيمة العلامة التجارية لتصل إلى 333.4 مليار دولار. وأظهرت الشركة نموا جيدا في الإيرادات الإجمالية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تركيزها على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الهوامش، والأداء المالي الإيجابي العام.

مع ذلك، اجتازت غوغل عديدا من التحولات في مجال أعمالها، وكان منها انخفاض 6 في المئة في القوى العاملة، ما يدل على تدابير خفض التكاليف الاستراتيجية وسط تباطؤ الإعلان الرقمي. وتواجه مزيدا من التحديات الناجمة عن دعوى قضائية تزعم الاستخدام غير المصرح به لبيانات المستخدم لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤثر بشكل سلبي في علامتها التجارية.

أمازون تتراجع

تراجعت "أمازون"، العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم في 2023، إلى المركز الرابع، على الرغم من نمو قيمة علامتها التجارية بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 308.9 مليار دولار. وتضررت "أمازون" كثيرا بسبب تحديات السوق الاستهلاكية المليئة بالتحديات على مدى الأشهر الـ12 الماضية، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأزمة تكلفة المعيشة.

وبينما يتصارع تجار التجزئة الآخرون عبر الإنترنت مع تغييرات السوق، تستفيد أمازون من التحول إلى البث التلفزيوني من خلال تقديم فرص إعلانية تفاعلية، إضافة إلى استثمار الشركة في شبكات وسائط البيع بالتجزئة لتوسيع نطاق التسويق الرقمي، وفقًا لتقرير "الاقتصادية".

أرامكو تتصدر إقليميًا

أما بالنسبة لأكبر العلامات التجارية في الشرق الأوسط، تصدرت شركة أرامكو السعودية بقيمة 41.6 مليار دولار، وبفارق كبير عن المركز الثاني أدنوك التي زادت قيمة علامتها التجارية 7 في المئة إلى 15.2 مليار دولار.

وعلى مستوى الدول، لا تزال الولايات المتحدة تهيمن على التصنيف، إذ تمثل 201 علامة تجارية من أصل 500 علامة في قائمة براند فاينانس غلوبال 500، وتقدر قيمة علاماتها التجارية في القائمة 4.5 تريليون دولار.