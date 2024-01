شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اجتماع تبون والبرهان.. الجزائر تؤكد دعمها للسودان في أزمته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك بين الرئيس الجزائري ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عقب مباحثات ثنائية بينهما بمقر الرئاسة، في إطار الزيارة الرسمية للأخير إلى الجزائر،التي تستمر يومين.ونوه الرئيس الجزائري بتطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء العديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية، مشيدًا بموقف السودان الداعم لعضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأعرب عن يقينه بأن السودان ستتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، مجددًا التأكيد على أن الجزائر ستعمل خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي على نصرة القضايا العادلة في إفريقيا والعالم، والحد من النزاعات والتوترات التي تشكل خطرًا على استقرار المنطقة.وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن بلاده تتعرض إلى مؤامرة بتواطؤ شركاء إقليميين ودوليين، داعيًا إلى إيجاد حل للأزمة القائمة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو إقليمية.وأعرب عن سعادته بأن تكون الجزائر حاضرة في أي طاولة نقاش أو مفاوضات عربية أو اقليمية.