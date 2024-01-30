شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين عقد مؤتمر في القدس يروج لإقامة مستوطنات إسرائيلية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا عقد مؤتمرالأحد، في مدينة القدس يروج لفكرة إقامة مستوطنات في غزة ونقل السكان الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدين انعقاد هذا المؤتمر الذي شارك فيه عشرات الوزراء من الحكومة الإسرائيلية، وتنتظر من السلطات الإسرائيلية أن تدين بوضوح هذه المواقف.



وفي هذا الصدد، أشارت فرنسا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت مؤخرا أن إسرائيل ملزمة باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع هذا النوع من التصريحات والمعاقبة عليها.



وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية، أنه ليس من حق الحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، مشددا على أن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في أمن وسلام بجانب إسرائيل.