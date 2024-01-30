شكرا لقرائتكم خبر عن 9 منظمات إغاثة: تعليق تمويل الأونروا يؤثر على أكثر من مليونى مدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة، إن تعليق تمويل "أونروا" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة، لافتة إلى أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني.

وأعربت المنظمات الاغاثية عن شعورها بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا، وحثت الدول المانحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل الهام للأونروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين.

وذكر إعلام فلسطيني، أن جيش الاحتلال ما زال يحاصر مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم التاسع على التوالي.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال استهدف عبر سلسلة غارات محيط مستشفى الأمل بخان يونس، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل أوامره لسكان المنطقة بإخلائها.

وأعلن إعلام فلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف وسط وغرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث قام جيش الاحتلال بنسف مربعا سكنيا غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.