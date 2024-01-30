شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدعو العالم لوضع حد لجرائم إسرائيل اليومية بعد اغتيال 3 شبان بجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، الهيئة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المراكز الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.



وأضافت الكيلة في بيان صحفي بعد استشهاد الشبان الثلاثة، أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.



وقالت: "يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، من ضمنها المستشفيات، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954"

وكانت قد اغتالت قوات خاصة اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطيينيين بينهم شقيقين، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



والشهداء الذين اغتالتهم الاحتلال هم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، علما أن الشهيد باسل مصاب ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 أكتوبر من العام الماضي.



وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 أشخاص من أفراد القوة الخاصة تنكروا بالزي المدني، بلباس أطباء وممرضين، تسللوا الى داخل المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان الثلاثة باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.



