بن غفير يهدد بحل حكومة نتنياهو ولابيد مستعد لدخول الائتلاف بدلا منه لتمرير صفقة تبادل الأسرى

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "في الوقت الذي يهدد فيه بن غفير، بحل الحكومة الإسرائيلية والخروج منها، فإن لابيد، رئيس الوزراء السابق، قد أعلن استعداده للدخول بدلا منه بهدف تمرير صفقة تبادل رهائن مع حركة حماس".
وأفاد يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل" زعيم المعارضة الحالي، بأنه بإمكانه دخول الائتلاف الحاكم مع نتنياهو، بهدف إتمام أي صفقة من شأنها إعادة الرهائن والأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، والمقدر عددهم بـ136.
27 يناير, 14:11 GMT
وقالت "القسام"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "تاندوم" في حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وأضافت في بيان لاحق: "كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9"، بالقرب من مفترق الصناعة وسط مدينة غزة".
وأشارت إلى أنه تم قصف "تجمع لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة".
أمس, 12:47 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.