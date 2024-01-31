شكرا لقرائتكم خبر عن الراحمون يرحمهم الله.. فتاة فلسطينية تهرب من القصف وتنقذ عصفورها معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببكاء شديد ونظرات خوف التقطت عدسة مصورى منظمة اليونيسف صورة لفتاة فلسطينية تهرب من القصف الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في غزة ولكنها تصطحب عصفورها معها في القفص.

الصورة التى نشرها موقع الأمم المتحدة تظهر الرحمة التى تتمتع بها الفتاة فلم تترك الطائر الضعيف ليكون ضحية لقصف قوات الاحتلال والجرائم التى يرتكبها فى غزة.

من جانبها، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "فى منشور على موقع إكس "بأنه لا يوجد ما يكفي من الغذاء" بالإضافة إلي الأوضاع الإنسانية التى أكدت الأمم المتحدة أنها "كارثية" حيث يعيش الآلاف من النازحين قسرا داخل مخيمات وملاجئ تابعه للأمم المتحدة متكدسة بدون أى خدمات تذكر.