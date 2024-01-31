شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: إحباط محاولات تسلل لـ900 سورى خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضح الجيش اللبناني - في بيان اليوم الأربعاء، أن "وحدات من الجيش تمكنت من إحباط هذه المحاولات على مدار الشهر الجارى وذلك فى إطار مكافحة أعمال التسلل غير الشرعى والتهريب عبر الحدود البرية". وكان وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، قد أعلن أمس الثلاثاء، وقف نحو 90 بالمائة من النزوح السوري الجديد إلى لبنان في منطقة الشمال تحديدا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، مشيرا إلى أن ملف النازحين السوريين سيتم طرحه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وكان الجيش اللبناني أعلن الاثنين، القبض على 6 أشخاص في محافظتي الشمال وجبل لبنان لتورطهم في جرائم مختلفة.

وأكد الجيش اللبناني في بيان له أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات داهمت اليوم منزل مطلوب في منطقة الضم والفرز بطرابلس وألقت القبض عليه لمشاركته في إطلاق النار على أحد المواطنين في منطقة المنية بالشمال ما أدى إلى مقتله. كما ألقت دورية من مديرية المخابرات القبض على مواطن في منطقة الميناء بطرابلس بعد ظهور مقاطع له وهو يطلق النار على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا ومسدسين. وضبطت دورية من المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة حارة الناعمة بجبل لبنان 4 فلسطينيين لافتعالهم خلافات في المنطقة واستخدامهم آلات حادة، وإطلاقهم النار، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح مختلفة.

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