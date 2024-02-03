شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يناقش وقف عدوان الاحتلال مع مندوب فلسطين بالجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

دعم القضية الفلسطينية

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك.وأفاد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، والتحركات على المستوى الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي.أشار البيان إلى تأكيد العسومي، خلال اللقاء، استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات وفي كافة المحافل الدولية.وشدد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.