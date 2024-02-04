شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى: إيماننا راسخ بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق رؤية موحدة والارتقاء بمستوى القوات المسلحة وتطوير منظومة عملها وتعزيز قدراتها ودعم جهودها لمواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب.

وأوضحت (الدفاع الكويتية) -في بيان السبت- أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الوزير خلال مشاركته في الاجتماع الثاني لـ(مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب) في العاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رئيس المجلس.

وأضاف الوزير أن الظروف الاستثنائية الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية تدفع الجميع نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات من خلال تطوير منظومة التعاون العسكري الإسلامي المشترك انطلاقا من "اليقين الراسخ والثقة الكبيرة بقدرات وإمكانيات قواتنا المسلحة في تنفيذ مختلف الأدوار والمهام والواجبات الموكلة إليها".

وعبر عن تقدير دولة الكويت للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يبذلها وزراء دفاع دول التحالف بهدف دعم أواصر التعاون والتنسيق والعمل الجماعي المشترك بين قواتها المسلحة.

واكد أن هذا التعاون أثمر العديد من الإنجازات والنتائج الملموسة بمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف وما يحمله من نزعات عدوانية من خلال عمليات وقائية تستهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب وعبر دعم ومساندة الدول الأعضاء لتمكينها من السيطرة على هذا الفكر الدخيل على مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.