شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع الكويت وجيبوتي وموريتانيا والسودان التعاون الدفاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت المملكة العربية السعودية، مع الكويت وجيبوتي وموريتانيا والسودان، التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع السعودي رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة في الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان بجيبوتي حسن عمر برهان، ووزير الدفاع بالسودان الفريق الركن المتقاعد ياسين إبراهيم ياسين عبدالهادي، ووزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، كلا على حدة، على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تستضيفه الرياض، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وجرى - خلال اللقاءات - استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافةً إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.