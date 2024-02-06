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تونس: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية

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القاهرة - سامية سيد - ذكر الحرس الوطني التونسي أنه تم إحباط مخطط لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية من مدينة المهدية التي تقع جنوب البلاد.


وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان الاثنين أن دورية تابعة له تمكنت من ضبط 4 تونسيين كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة وكان بحوزتهم مبلغ مالي من العملة التونسية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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