شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: إحباط محاولة اجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الحرس الوطني التونسي أنه تم إحباط مخطط لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية من مدينة المهدية التي تقع جنوب البلاد.



وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان الاثنين أن دورية تابعة له تمكنت من ضبط 4 تونسيين كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة وكان بحوزتهم مبلغ مالي من العملة التونسية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.