شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 731 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أنه تم انتزاع 731 لغمًا بمختلف مناطق اليمن منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و93 لغماً مضاداً للدبابات، و622 ذخيرة غير منفجرة و12 عبوة ناسفة.



وأوضح المركز - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه تم انتزاع هذه الألغام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير الجاري، منوهًا بأن إجمالي عدد الألغام المنزوعة خلال يناير الماضي بلغ 4.245 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 431 ألفًا و54 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.