شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى ضبط النفس عقب ضربات أمريكية لأهداف في سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت الصين، الاثنين، الأطراف المعنية، على التحلي بالهدوء وممارسة ضبط النفس عقب شن الجيش الأمريكي ضربات جوية على أهداف داخل سوريا والعراق.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية، عن وانج ون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله: "إن سوريا والعراق دولتان تتمتعان بالسيادة تعارض الصين أي عمل ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أراضي الدول وأمنها".



وأفادت الأنباء بأن الضربات الجوية جاءت ردًا على هجوم سابق بمسيرة أسفر عن مقتل قوات أمريكية متمركزة في الأردن، وأعربت الحكومتان السورية والعراقية عن إدانتهما لانتهاك الولايات المتحدة أمنهما السيادي.



وفي معرض إشارته إلى أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط في غاية التعقيد والحساسية، أوضح وانغ أن الصين تحث الأطراف المعنية على الالتزام بجدية بالقانون الدولي، والتحلي بالهدوء، وممارسة ضبط النفس، ومنع تصعيد التوترات في المنطقة أو حتى خروجها عن السيطرة.