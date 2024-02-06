شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد دعمها لتسوية سياسية في ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مجددا موقف بلاده الداعم للتسوية السياسية في ليبيا وحرصها على العمل من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سلمية على أساس حل ليبي - ليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية وبما يحفظ وحدة هذا البلد ويحقق لشعبها الشقيق الأمن والاستقرار.



وأضاف عمار ـ في كلمته أمام قمة الدول الأعضاء باللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي بشأن ليبيا المنعقد في الكونغو برازافيل الاثنين أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يدعم هذا الموقف المبدئي، والذي يهدف إلى توحيد الصف الليبي حول مشروع وطني جامع، يعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها ويمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على أمن المنطقة ويجنبها مزيدا من التوتر والتهديدات الأمنية، وذلك بالتعاون مع كافة الأطراف والهياكل الدولية الفاعلة وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.



وثمن وزير الخارجية التونسي مساعي جميع الأطراف الداعمة للتسوية السلمية للأزمة الليبية، داعيا الى توحيد الجهود من أجل المصالحة الوطنية الشاملة، معتبرا أن هذه القمة تمثل مناسبة متميزة لتقريب وجهات النظر، وفقا لبيان للخارجية التونسية.



وأعرب عن تقدير بلاده للمساعي التي يبذلها رئيس جمهورية الكونغو برازافيل دينيس ساسو نجيسو على رأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا للدفع باتجاه إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية وضمان كل مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة.