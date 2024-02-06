شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تونس يبحث مع مجلسه المصغر سبل تعزيز التعاون السياحي مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، الاثنين، اجتماعًا مع المجلس الوزاري المصغر؛ لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون مع روسيا في قطاع السياحة.



وحضر الاجتماع الوزاري كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج منير بن رجيبة..وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.



وناقش المجلس الوزاري مقترحات وزارتي السياحة والنقل الرامية إلى استعادة نسق السوق السياحية الروسية بما من شأنه أن يمكن من تطوير آفاق التعاون بين البلدين واستغلال الفرص المتاحة في المجال.



وفي هذا السياق، دعا المجلس وزارتي السياحة والنقل لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتعزيز تدفق السياح الروس نحو تونس.