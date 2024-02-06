شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الهولندية: ندعم الدور الأساسى للعراق بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الخارجية الهولندية هانكى بروبنز سلوت، اليوم الثلاثاء، دعم الدور الأساسى للعراق فى المنطقة وإدانتها الاعتداءات على أراضيه.

وقالت سلوت - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "هنالك نحو 60 ألف عراقي يعيشون في هولندا ويقومون بتقريب وجهات النظر بين البلدين"، مضيفة "ننتظر زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى هولندا".

وأشارت الوزيرة الهولندية إلى أنها ناقشت مع وزير الخارجية العراقى الأحداث في غزة، مؤكدة رفضها الاعتداءات التي تحدث للمدنيين.

بدوره، أشاد وزير الخارجية العراقي بعمق العلاقات التاريخية مع هولندا، مؤكدا الأهمية القصوى التي توليها بغداد لتعزيز العلاقات مع هولندا في كافة المجالات.