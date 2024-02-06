شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": الاحتلال ارتكب 12 مجزرة بالقطاع راح ضحيتها 107 شهداء خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 12 مجزرة فى القطاع، راح ضحيتها 107 شهداء، و143 جريحًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنه بموجب التحديث الأخير ارتفع عدد الشهداء إلى 27585 شهيدًا و66978 جريحًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة إن هذه الأرقام لا تشمل آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفى وقت سابق، أكدت المسؤولة الإعلامية بالهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ، اليوم الثلاثاء، أن هناك موجات نزوح مستمرة في خان يونس جنوبي غزة جراء استمرار القصف الإسرائيلي، فيما اضطر 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل للمغادرة جراء الحصار والقصف المتواصل.

وقالت فرسخ في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن "النازحين يعانون من البرد الشديد وعدم توافر الأغطية الشتوية والملابس الكافية"، مشددة على أن الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية بسبب اكتظاظ نصف سكان القطاع في مدينة رفح الفلسطينية. وأكدت انتشار الأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين في غزة، لاسيما الأمراض التنفسية، لافتة إلى أنهم يواجهون أيضا شحا بمصادر المياه والمستلزمات الأساسية. وأوضحت أن الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة، مؤكدة أن 30 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة خرجت تماما عن الخدمة، فيما تعمل مستشفيات أخرى بشكل جزئي".

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