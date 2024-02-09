قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي: وضع الحدود الأمني يتغير ونواصل ضرب "حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح غوردين، في اجتماع مع رؤساء البلديات في المنطقة الشمالية، التي تم إجلاء سكانها نظرًا للتطورات الأمنية على الحدود مع لبنان وسوريا: "هدفنا هو تغيير الوضع الأمني في المنطقة الشمالية على نحو سيتيح لنا إعادة السكان عند الشعور بالأمان. وإننا عازمون على تغيير الواقع الأمني الذي بات يتغير هذه الأيام بالفعل، ونواصل الاستعداد لتوسيع رقعة الحرب والانطلاق للهجوم، فهذه هي مهمتنا".

وأشار غوردين إلى أن "مهمتنا هي الدفاع عن سكان وبلدات المنطقة الشمالية. ونعمل من خلال التصميم والمثابرة والشراكة الكاملة مع جميع السكان، ويشكل سكان المنطقة الشمالية الطاقة التي تتيح لنا الاستمرار، والسند الذي يقودنا إلى الإنجازات التي حققناها حتى الآن في المنطقة الشمالية".

وأكد غوردين أمام رؤساء البلديات على أهمية هذه اللقاءات بأنها "جزء لا يتجزأ من إدارة المعارك، وأن العلاقة بين جيش الدفاع والقيادة المحلية تحظى بأهمية بالغة لنجاح عمل القيادة خلال القتال".

ولفت غوردين إلى أن الجيش الإسرائيلي "سوف يستمر في خوض المعركة الدفاعية وضرب حزب الله بهدف تجريده من قدراته".