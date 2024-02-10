الخليج اليوم .. الأمم المتحدة تمنح سعودية لقب سفيرة تمكين المرأة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد أن عُينت خلال الأشهر القليلة الماضية سفيرة الأمم المتحدة للسلام، اختيرت الدكتورة خلود المانع سفيرة لتمكين المرأة عالمياً من قبل المنظمة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بجانب أن تكون أيضاً متحدثًا رئيسيًا أمام قادة العالم في القمة العالمية السابعة لحقوق الإنسان 2024 التي ستعقد في العاصمة السويسرية، جنيف، امتداداً لإنجازات المرأة السعودية العالمية.

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتورة خلود، أنها تتطلع لإبراز الدور القيادي والريادي للمرأة السعودية عالمياً، وإبراز تمكين المرأة السعودية بالمشاركة في قيادة المشهد التنموي الطموح الذي تعيشه البلاد في شتى المجالات، فيما جاء نتيجة الاعتراف العالمي بدورها القيادي في ريادة الأعمال محليًا وعالميًا.

وقالت: "أنا سعيدة كوني رائدة أعمال، وإحدى القيادات النسائية العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعد المحرك الأساسي للثورة الصناعية الخامسة، وأتطلع إلى خدمة الوطن عبر التعاون مع قطاعات الدولة والقطاع الخاص والصناعي بتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والأتمتة، واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروعات المدن الذكية ضمن رؤية المملكة المستقبلية لتحويل جميع مدن المملكة إلى مدن ذكية".

ويأتي تعيين الدكتورة خلود المانع لهذا المنصب ليضاف إلى رصيد إنجازاتها التي نالتها من قبل الهيئات والمنظمات العالمية خلال السنوات الماضية، إذ استطاعت أن تحصد مثلاً في إطار أحدث إنجازاتها جائزة القيادة والريادة الدولية لعام 2024 في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

كما تجدر الإشارة إلى أنها أول شخصية سعودية اختيرت لتولي منصب سيناتور في المنتدى العالمي للاستثمار وريادة الأعمال (WBAF) التابع لمجموعة العشرين G20 ممثلاً للسعودية.