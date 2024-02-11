شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. استشهاد طيارين اثنين أثناء جولة تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني، الأحد، عن استشهاد طيارين اثنين أثناء جولة تدريبية لطائرة من نوع (GROP) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني.

وبحسب وكالة أنباء الأردن، ذكر مصدر عسكري أن الطائرة الأردنية سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.

وأوضح أن الحادث أسفر عن استشهاد الرائد طيار عمر عطا العبادي والنقيب طيار محمد عبد الله الخضير.