شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط ينعى 3 من منتسبى الجيش الإماراتى وضابطا بحرينيا استشهدوا بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ثلاثة من منتسبى القوات المسلحة الإماراتية وضابطا من قوة دفاع البحرين استشهدوا؛ إثر تعرضهم لعمل إرهابى فى جمهورية الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم فى تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، وذلك فى إطار التعاون العسكرى بين الصومال ودولة الإمارات ومملكة البحرين.



وقدم الأمين العام للجامعة العربية خالص العزاء لأسر الشهداء سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته.. معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.