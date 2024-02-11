شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتيد برس: تحذيرات لإسرائيل من وقوع كارثة إذا أقدم جيشها على مهاجمة رفح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصدت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الأحد تحذيرات دولية عديدة إلى إسرائيل حال أقدم جيشها على مهاجمة مدينة رفح بجنوب قطاع غزة المنكوب بريًا.
وذكرت الوكالة فى سياق تقرير، نشرته حول هذا الشأن، أن جيران إسرائيل ووسطاءها الرئيسيون حذروا خلال الأيام الأخيرة من وقوع كارثة وتداعيات لا تُحمد عقباها إذا شن جيشها غزوًا بريًا فى مدينة رفح المكتظة بالنازحين، حيث تزعم إسرائيل أن معاقل حماس المتبقية تقع فيها.
وأوضحت الوكالة أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 44 فلسطينيًا، من بينهم أكثر من عشرة أطفال، فى رفح، بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه طلب من الجيش التخطيط لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص قبل بدء الغزو، لكنه لم يذكر تفاصيل أو جدولًا زمنيًا.
وأكدت الوكالة أن هذا الإعلان أثار حالة من الذعر خاصة وأن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يتجمعون فى معبر رفح بغزة حيث فر الكثيرون إلى هناك بعد اتباع أوامر الإخلاء الإسرائيلية التى تغطى الآن ثلثى أراضى غزة فى أعقاب هجمات حماس فى 7 أكتوبر الماضي.. والآن لا يتضح بعد أين يمكن أن يذهب هؤلاء بعد ذلك.
ونقلت الوكالة الأمريكية، فى تقريرها، عن وزير الخارجية سامح شكرى قوله أن أى هجوم برى إسرائيلى على رفح سيكون له "عواقب وخيمة"، مؤكدًا أن إسرائيل تهدف فى نهاية المطاف إلى إجبار الفلسطينيين على الخروج من أراضيهم.
كما حذر وسيط آخر وهو دولة قطر من وقوع كارثة وحذرت المملكة العربية السعودية من "تداعيات خطيرة للغاية"، بينما رجحت الوكالة أن هذا الأمر قد يُزيد من بؤرة الخلاف بين نتنياهو والولايات المتحدة، التى قال مسئولوها أن غزو رفح دون خطة لحماية المدنيين هناك سيؤدى إلى كارثة.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فى تصريح: "لا يمكن أن يختفى الناس فى غزة فى الهواء"، مضيفة أن أى هجوم إسرائيلى على رفح سيكون بمثابة "كارثة إنسانية فى طور التكوين".
وتشن إسرائيل غارات جوية شبه يومية على رفح، وهى نقطة دخول نادرة للإمدادات الغذائية والطبية التى تشتد الحاجة إليها فى غزة، وذلك خلال قتالها البرى الحالى فى خان يونس حتى الشمال. وبين عشية وضحاها حتى أمس السبت، أدت ثلاث غارات جوية على منازل فى منطقة رفح إلى مقتل 28 شخصًا، وفقًا لمسئول صحى وصحفيى وكالة "أسوشيتد برس" الذين رأوا الجثث تصل إلى المستشفيات؛ حيث أدت كل غارة إلى مقتل عدة أفراد من عائلة واحدة، بما فى ذلك 10 أطفال، أصغرهم يبلغ من العمر 3 أشهر.
وقال مواطن من غزة يدعى فضل الغنام، إن إحدى الغارات مزقت أحبائه إربًا؛ حيث فقد ابنه وزوجة ابنه وأربعة أحفاد. ويخشى أن يكون الأسوأ من ذلك هو الغزو البرى لرفح، وقال أن صمت العالم مكن إسرائيل من المضى قدمًا.
وفى وقت سابق من أمس السبت، أدت غارة جوية إسرائيلية على منزل فى رفح إلى مقتل 11 شخصا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، وفقا لأحمد الصوفى، رئيس بلدية رفح.
أما فى خان يونس، أشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على مستشفى ناصر، وهو أكبر مستشفى فى المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة خمسة، وفقًا لمنظمة "أطباء بلا حدود" الطبية الخيرية. وقال أحمد المغربى، وهو طبيب فلسطينى، أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى بوابات المستشفى صباح السبت.. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، أن العاملين فى المستشفى لم يعودوا قادرين على التنقل بين المبانى بسبب كثافة النيران. وأضاف أن 450 مريضا و10 آلاف نازح يحتمون هناك.
وقالت وزارة الصحة فى غزة، إن جثث 117 شخصا قتلوا فى الغارات الجوية الإسرائيلية تم نقلها إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالى عدد القتلى من الهجوم إلى 28 ألفا و64، معظمهم من النساء والأطفال. وقالت الوزارة أن أكثر من 67 ألف شخص أصيبوا حتى الآن من جراء العدوان.
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