شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى غزة الأوروبي: الاحتلال يخوض حربا بهدف تهجير الفسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، الدكتور يوسف العقاد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربا تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة .



وأكد العقاد - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الأحد أن جيش الاحتلال يتعمد إنهاء كل مظاهر الحياة في قطاع غزة منذ بداية الحرب البشعة بالقطاع على الشعب الفلسطيني.



وأضاف، أن الاحتلال يتعمد الاستهداف الممنهج والمستمر لكافة مناحي الحياة بقطاع غزة وخاصة للمستشفيات والأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي والمساجد والمدنيين .



وأوضح مدير عام مستشفى غزة الأوروبي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد ويتعمد إنهاء مظاهر التي من شأنها أن تجعل صمود الشعب الفلسطيني ممكن ، مؤكدا أن هناك خطة ومحاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة .



وطالب الدكتور يوسف العقاد، الاتحاد الأوروبي وجميع الجهات الدولية المعنية بالقطاع الصحي وحقوق الإنسان بتشكيل حماية حقيقية للمستشفيات بما يتفق مع القانون الدولي الذي يفرض على المحتل حماية المستشفيات والمدنيين بشكل عام، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع الصحي والمدنيين في قطاع غزة يعتبر جريمة مكتملة الأركان.