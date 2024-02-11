شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة تفتح باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، فتح باب التسجيل للحجاج "من داخل المملكة"، من المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء شعيرة الحج لموسم 1445هـ، وذلك بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا من اليوم الأحد الأول من شهر شعبان لعام 1445هـ، الموافق 11 فبراير 2024م.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه يمكن التسجيل من خلال الدخول إلى بوابة المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، في موقع وزارة الحج والعمرة في شبكة الإنترنت، أو من خلال استخدام تطبيق "نُسك" المتوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، لمن تنطبق عليه الشروط، على أن تكون الأفضلية للحجز لمن لم يسبق له الحج، وسيتاح لجميع المسجلين اختيار الباقات مع وسيلة النقل المتاحة والمناسبة لهم.



ولفتت الوزارة إلى أن التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات المُرخص لها بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، على أن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة.



وتسهيلًا على المسجلين، أتاحت وزارة الحج والعمرة تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ عند التسجيل أو من خلال الدفع الجزئي بالشروط والأحكام الموضحة.



وحثّت الوزارة المسجلين الحرص على دقة المعلومات في تسجيل البيانات واختيار الباقات، وعدم تكرار استخدام رقم الجوال للتسجيل في طلب مختلف.