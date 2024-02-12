شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني، مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمزاعم قيامه بعملية طعن في البلدة القديمة من مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المُتمركزة في شارع الواد بالبلدة القديمة، أطلقت النار صوب الشاب، ما أدى لإصابته بجروح، وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وأعلنت "نجمة داود الحمراء" عن إصابة شرطي إسرائيلي في مزاعم عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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