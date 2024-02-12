شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في مُحافظة "بيت لحم" الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن طواقمه تعاملت مع مُصاب بالرصاص الحي في الصدر والبطن عند مدخل بلدة "بتير" غرب بيت لحم، ولم تسمح قوات الاحتلال لها بنقله للمستشفى، ما أدى لاستشهاده.

وفي وقت سابق الليلة، أصيب شاب بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تركته على الارض ينزف.

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