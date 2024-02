شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف معتقل في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

تحرك المجتمع الدولي

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها يوم الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، تعرض من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من الزيارات.ولفتت إلى أن الاحتلال اعتقل 22 فلسطينيًّا خلال الساعات الماضية في عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني ضرورة التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا إلى جهد دولي أكبر بهذا الشأن، ينهي العدوان الذي أدى إلى كارثة إنسانية. This is a Twitter Status: جرائم الاحتلال جعلت غزة أشبه بالمذبحThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في واشنطن، مع عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.وشدد العاهل الأردني على أن استمرار العدوان على قطاع غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام، مجددًا رفضه لأي محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليًا أو خارجيًا.