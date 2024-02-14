هل تدعم إيران مساعي وقف إطلاق النار في غزة بعد جولة عبد اللهيان الإقليمية؟

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30 أغسطس 2023, 15:34 GMT
ومن جانبه، أفاد علي موسوي خلخالي، أحد أعضاء الوفد الدبلوماسي والإعلامي المرافق لوزير الخارجية الإيراني، في جولته الإقليمية والخبير بالشؤون السياسية الإيرانية بأن "جولة عبد اللهيان تأتي في أوج الحرب في فلسطين، وكان من الضروري القيام بها، لبحث القضايا الإقليمية، وإيران سواء أرادت أو لم ترد جزء ومتأثرة بهذه الأزمة. كما تأتي زيارة عبد اللهيان لدعم تثبيت وقف إطلاق نار في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "المفاوضات والمحادثات التي تجريها إيران مفيدة ويمكن أن تساعد في خفض التوتر في المنطقة، متوقعا أن تأخذ الحرب في غزة أبعادا جديدة خلال الأيام المقبلة، كما أنه من المحتمل أن تتسع رقعة التوتر".
7 أغسطس 2022, 14:48 GMT
واستطرد عضو الوفد الدبلوماسي والإعلامي المرافق لوزير الخارجية الإيراني، أنه "في ظل السلوك العدائي الذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي في موضوع اجتياح مدينة رفح أرى أننا على أبواب كارثة إنسانية جديدة في غزة، على الرغم من الادعاءات الغربية سواء الأمريكية أو الأوروبية بالضغط على إسرائيل لعدم تنفيذ مخططها في رفح، لكن يبدو أن إسرائيل مصرة على خوض هذه الحرب".
26 أبريل 2023, 18:35 GMT
وذكر صدر الحسيني، أن "جولة وزير الخارجية الإيراني الإقليمية، تأتي في إطار التأكيد على ان الكيان الاسرائيلي وطيلة الأشهر الأربعة الماضية لم يقدم أي خطوة نحو وقف إطلاق النار ومنع قتل المدنيين في غزة، وبات يعمل على زيادة جرائمه بحق الفلسطينيين اللاجئين في رفح، من أجل تحقيق هدفه بتهجير أهالي قطاع غزة قسرا".
ولم يستبعد الباحث الإيراني، صدر الحسيني، أن تكون محادثات الوزير عبد اللهيان ضرورية لمنع توسع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، و"هو أمر لا تزال الدبلوماسية الإيرانية تعمل على تحقيقه".