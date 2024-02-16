شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والبرتغال تؤكدان ضرورة تضافر جهود بلدان البحر المتوسط لإيقاف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدتا الجزائر والبرتغال، ضرورة تضافر جهود بلدان ضفتي المتوسط التي تتقاسم مواقف متجانسة بخصوص القضية الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزةأ وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال المحادثات الثنائية التي أجراها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس مع نظيره البرتغالي جواو جوميز كرافينيو، وذلك على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بأديس أبابا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شهد اللقاء بحث سبل توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر والبرتغال على ضوء مخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية البرتغال شهر مايو، وتحضيرات انعقاد الدورة المقبلة من الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-البرتغالي بالجزائر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ولدى تطرقهما لعدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أكد الطرفان ضرورة تضافر جهود بلدان ضفتي المتوسط التي تتقاسم مواقف متجانسة بخصوص القضية الفلسطينية من أجل إيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

كما تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الراهنة بمنطقة الساحل الصحراوي وشددا على أهمية الدفع بالحلول السلمية في سبيل استباب الأمن وتعزيز الاستقرار بها.