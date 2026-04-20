إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في بلغاريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد الرئيس البلغاري السابق رومين راديف، بـ"انتصار الأمل"، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية الثامنة في خمس سنوات.

وتشير نتائج مؤسسات الاستطلاعات إلى أن تكتل "بلغاريا التقدمية" الذي ينتمي إليه راديف يحظى بنحو 44% من الأصوات، ما يمنحه غالبية مطلقة لا تقل عن 129 نائبا في البرلمان المكون من 240 مقعدا.

وحقق راديف تفوقا كبيرا على حزبي "مواطنون من أجل التنمية في بلغاريا" (GERB) بزعامة بويكو بوريسوف ( 20%) و"بلغاريا الديموقراطية"، حيث تعطيهما الاستطلاعات نحو 12%.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج النهائية الرسمية، اليوم الاثنين.