التقلبات حاضرة حول سعر البيتكوين وعملة XRP تستعد لانفجار سعري محتمل

عادت تقلبات سعر البيتكوين للواجهة خلال الساعات الأخيرة، متأثرة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما انعكس على حركة السوق بشكل عام.

وكانت العملة الرقمية البيتكوين قد بدأت موجة صعود قوية الأسبوع الماضي بعد فشل محادثات السلام، لترتفع من أقل من 70,500 دولار إلى نحو 75 ألف دولار، ثم واصلت الصعود إلى أكثر من 76 ألف دولار قبل أن تدخل في نطاق عرضي بين 73,500 و75,600 دولار لعدة أيام.

وجاءت أقوى محاولة اختراق يوم الجمعة، عندما ارتفع السعر إلى 78,400 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نحو عشرة أسابيع، بدعم من تصريحات إيجابية حول إعادة فتح مضيق هرمز وتقدم محتمل في المحادثات.

لكن سرعان ما تلاشى هذا الزخم بعد نفي هذه الأنباء، لتبدأ عملة البيتكوين في التراجع مجددا.

ومع تصاعد التوترات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض السعر إلى نحو 73,700 دولار قبل أن يستعيد جزءا من خسائره ويعود قرب 75 ألف دولار.

حاليا، تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين أكثر بقليل من 1.5 تريليون دولار، مع هيمنة تصل إلى 57.4% من إجمالي السوق.

أما العملات الرقمية البديلة، فقد شهدت تحركات متباينة، لكنها حافظت بشكل عام على مستوياتها مقارنة باليوم السابق.

حيث استقرت الإيثيريوم قرب 2300 دولار، وBNB فوق 620 دولار، وسولانا عند حدود 85 دولار.

في المقابل، يترقب المحللون تحرك قوي لعملة XRP، التي يُتوقع أن تشهد تقلب كبير قد يصل إلى 35% صعود أو هبوط، ما يجعلها محط أنظار السوق في الفترة الحالية.

من ناحية الأداء، سجلت بعض العملات الرقمية تراجعات ملحوظة مثل HYPE وZEC، بينما حققت عملات أخرى مكاسب محدودة.

بشكل عام، استقرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية عند نحو 2.6 تريليون دولار، بعد أن فقدت أكثر من 100 مليار دولار منذ ذروة يوم الجمعة.

