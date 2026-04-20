وزارة التعليم تؤكد ضوابط الاحتفاء والتكريم في المدارس وتشدد على الخصوصية وعدم فرض التكاليف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكّدت وزارة التعليم على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة حفلات الاحتفاء والتكريم للطلاب والطالبات وذلك استنادًا إلى التعميم رقم (4600974523) وتاريخ 1447/10/18هـ، والمرفق به إطار تنظيمي شامل يوضح آلية تنفيذ هذه المناسبات داخل مدارس التعليم العام.

وأوضحت الوزارة أن إقامة الاحتفالات يجب أن تتم وفق مجموعة من الضوابط التي تعزز القيم الوطنية والانتماء وتراعي الجوانب التربوية والتعليمية مع الالتزام بالزي الرسمي للمدرسة ومنع أي مظاهر أو عبارات غير لائقة ،كما شددت على ضرورة اعتماد برامج الحفل من الجهات المختصة داخل المدرسة بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المرجوة.

وبيّنت أن الاحتفالات في حال إقامتها على مستوى أوسع تتطلب تخصيص مواقع منفصلة للطلاب والطالبات مع مراعاة الخصوصية خصوصًا في مدارس البنات حيث يقتصر الحضور على النساء فقط مع استثناء محدود للذكور من طلاب الصفوف الأولية وفق الضوابط المحددة.

كما أكدت الوزارة أهمية التقيد بإجراءات التصوير والالتزام بمعايير السلامة داخل مقار الاحتفال إضافة إلى منع فرض أي تكاليف مالية على الطلاب أو أولياء الأمور وترك المشاركة اختيارية وفق رغبة المستفيدين.

وفي السياق ذاته شددت على ضرورة عدم تأثير هذه الفعاليات على سير اليوم الدراسي واعتماد جميع المواد الإعلامية المرتبطة بها من الجهات المختصة مع الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المنظمة لإعداد ونشر المحتوى الإعلامي.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على تنظيم الفعاليات المدرسية بما يحقق أهدافها التربوية ويحافظ في الوقت ذاته على البيئة التعليمية الآمنة والمنضبطة.