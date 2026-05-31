جمعية وسم للتصلب المتعدد تحتفي باليوم العالمي للتصلب المتعدد في جدة بروميناد بقيادة المدير التنفيذي الأستاذة هبة الزهراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت جمعية وسم للتصلب المتعدد باليوم العالمي للتصلب المتعدد من خلال فعالية مجتمعية توعوية أُقيمت في جدة بروميناد، بحضور عدد من الزوار والمهتمين، وذلك بقيادة المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة هبة الزهراني، ضمن جهود الجمعية المستمرة في تعزيز الوعي المجتمعي بمرض التصلب المتعدد ودعم المصابين به.

وجاءت الفعالية تحت مظلة اليوم العالمي للتصلب المتعدد، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المصابون، وتعزيز الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إبراز دور المجتمع في تمكين المرضى ورفع جودة حياتهم.

وتضمّنت الفعالية عددًا من الأركان التوعوية والتفاعلية المتنوعة، من أبرزها ركن التصوير، والأنشطة الفنية، ومشاركة الأسر المنتجة، إلى جانب مساحات تفاعلية ساهمت في خلق تجربة مجتمعية ثرية جمعت بين التوعية والمشاركة الإنسانية، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من زوار البروميناد.

وأكدت المدير التنفيذي الأستاذة هبة الزهراني أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لإيصال صوت مرضى التصلب المتعدد إلى المجتمع، وتعزيز الرسائل التوعوية التي تساهم في بناء فهم أكبر للمرض واحتياجات المصابين، مشيرة إلى أن الجمعية تواصل تنفيذ برامجها ومبادراتها لخدمة المستفيدين وتمكينهم وتعزيز حضورهم في المجتمع.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التي تنفذها جمعية وسم خلال شهر مايو، تزامنًا مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد، تأكيدًا على رسالتها في التوعية والدعم والمساندة، وتعزيز الشراكة المجتمعية نحو مجتمع أكثر وعيًا واحتواءً