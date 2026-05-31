شكرا لقرائتكم خبر جمعية وسم للتصلب المتعدد تحتفي باليوم العالمي للتصلب المتعدد في جدة بروميناد بقيادة المدير التنفيذي الأستاذة هبة الزهراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت الفعالية تحت مظلة اليوم العالمي للتصلب المتعدد، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المصابون، وتعزيز الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب إبراز دور المجتمع في تمكين المرضى ورفع جودة حياتهم.
وتضمّنت الفعالية عددًا من الأركان التوعوية والتفاعلية المتنوعة، من أبرزها ركن التصوير، والأنشطة الفنية، ومشاركة الأسر المنتجة، إلى جانب مساحات تفاعلية ساهمت في خلق تجربة مجتمعية ثرية جمعت بين التوعية والمشاركة الإنسانية، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من زوار البروميناد.
وأكدت المدير التنفيذي الأستاذة هبة الزهراني أن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لإيصال صوت مرضى التصلب المتعدد إلى المجتمع، وتعزيز الرسائل التوعوية التي تساهم في بناء فهم أكبر للمرض واحتياجات المصابين، مشيرة إلى أن الجمعية تواصل تنفيذ برامجها ومبادراتها لخدمة المستفيدين وتمكينهم وتعزيز حضورهم في المجتمع.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة البرامج والمبادرات التي تنفذها جمعية وسم خلال شهر مايو، تزامنًا مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد، تأكيدًا على رسالتها في التوعية والدعم والمساندة، وتعزيز الشراكة المجتمعية نحو مجتمع أكثر وعيًا واحتواءً
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية وسم للتصلب المتعدد تحتفي باليوم العالمي للتصلب المتعدد في جدة بروميناد بقيادة المدير التنفيذي الأستاذة هبة الزهراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.