إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد جناح المملكة العربية السعودية ضيفِ شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 حضورًا كثيفًا من الزوار والشخصيات الرسمية والثقافية والإعلامية الماليزية، منذ انطلاق فعاليات المعرض المقام في مركز التجارة العالمي بالعاصمة، وسط اهتمام واسع بالمحتوى الثقافي الذي يقدمه الجناح.

وتنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة في المعرض عبر جناح متكامل، يضم برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يُبرز الحراك الثقافي السعودي، من خلال الندوات والعروض الفنية والمخطوطات النادرة والحرف اليدوية والأزياء التراثية والعروض الموسيقية والأفلام السعودية.

واستقطب الجناح على مدى الأيام الماضية عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين والمهتمين بصناعة النشر، الذين اطّلعوا على ما يقدمه من محتوى يُبرز تطور المشهد الثقافي السعودي وتنوّعه.

كما حظيت الفعاليات المصاحبة بإقبال ملحوظ، وبخاصة الندوات الثقافية، التي يناقش فيها متخصصون ومثقفون من المملكة موضوعاتٍ تتصل بالأدب والترجمة والتبادل الثقافي والعلاقات السعودية الماليزية، إضافةً إلى الأركان التفاعلية التي أتاحت للزوار التعرف إلى الفنون السعودية والعناصر التراثية المرتبطة بمختلف مناطق المملكة.

ويواصل جناح المملكة حضوره المميز حتى السابع من يونيو، مقدمًا تجربة ثقافية تثري التواصل الحضاري بين البلدين وتوسّع آفاق التبادل المعرفي بينهما.