شكرا لقرائتكم خبر إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة في المعرض عبر جناح متكامل، يضم برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يُبرز الحراك الثقافي السعودي، من خلال الندوات والعروض الفنية والمخطوطات النادرة والحرف اليدوية والأزياء التراثية والعروض الموسيقية والأفلام السعودية.
واستقطب الجناح على مدى الأيام الماضية عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين والمهتمين بصناعة النشر، الذين اطّلعوا على ما يقدمه من محتوى يُبرز تطور المشهد الثقافي السعودي وتنوّعه.
كما حظيت الفعاليات المصاحبة بإقبال ملحوظ، وبخاصة الندوات الثقافية، التي يناقش فيها متخصصون ومثقفون من المملكة موضوعاتٍ تتصل بالأدب والترجمة والتبادل الثقافي والعلاقات السعودية الماليزية، إضافةً إلى الأركان التفاعلية التي أتاحت للزوار التعرف إلى الفنون السعودية والعناصر التراثية المرتبطة بمختلف مناطق المملكة.
ويواصل جناح المملكة حضوره المميز حتى السابع من يونيو، مقدمًا تجربة ثقافية تثري التواصل الحضاري بين البلدين وتوسّع آفاق التبادل المعرفي بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال واسع على جناح المملكة بمعرض كوالالمبور للكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.