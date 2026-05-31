شكرا لقرائتكم خبر مع نجاح موسم حج 1447هـ.. "كاتريون" تدير عمليات التموين والضيافة بمنظومة متكاملة للسلامة والجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدارت شركة كاتريون للتموين القابضة منظومة متكاملة للسلامة والجودة خلال موسم حج 1447هـ، ضمن عمليات تشغيلية شملت خدمات التموين الجوي والضيافة والخدمات المساندة، بما في ذلك خدمات العناية بالمرافق وتجهيز المواقع، دعمًا لرحلة ضيوف الرحمن في مختلف مراحل الموسم.

وبخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في خدمات التموين الجوي والضيافة والتشغيل، نفذت الشركة عمليات واسعة النطاق خلال الموسم، في إطار مساهمتها في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وتعكس هذه الجهود حجم العمليات التشغيلية المتوقعة خلال موسم الحج، والتي تشمل تقديم أكثر من 1.4 مليون وجبة ضمن خدمات التموين الجوي المرتبطة برحلات الحج، إلى جانب إدارة أكثر من 4,000 رحلة مرتبطة بالموسم، فضلًا عن تشغيل خدمات الضيافة والإعاشة والخدمات المساندة في مواقع متعددة، ضمن منظومة تشغيلية اعتمدت على أعلى معايير السلامة والجودة.

واستندت الشركة في إدارة عملياتها إلى تطبيق معايير HACCP وISO 22000، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة، بما شمل التحكم في درجات الحرارة، وسلامة النقل، وإجراءات النظافة والتعقيم، ومكافحة الآفات، وإدارة مسببات الحساسية، وسلامة العاملين، من خلال جولات تفتيش ومتابعة ميدانية مستمرة.

كما جرى ضمان سلامة الغذاء وجودة العمليات عبر تطبيق نقاط التحكم الحرجة، والمراقبة اللحظية لدرجات الحرارة، وإجراء اختبارات وفحوصات لعينات غذائية دورية، مدعومة بفرق متخصصة في الجودة والسلامة، وبإشراف المختبرات المتخصصة التابعة للشركة لمتابعة الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة.

وعملت فرق التشغيل والسلامة والجودة ميدانيًا على مدار الموسم لمتابعة سير العمليات والاستجابة الفورية للملاحظات التشغيلية، بما أسهم في استمرارية الخدمات ودعم تكاملها في مختلف مواقع العمل.

وسبق انطلاق الموسم تنفيذ خطط تقييم مخاطر شاملة شملت المطابخ ومناطق التحضير والتخزين والنقل وسلامة المعدات، إلى جانب فحوصات وقائية وتشغيلية لأنظمة التبريد والمطابخ، وتجارب تشغيل ومحاكاة للإنتاج والنقل والتوزيع، بما عزز جاهزية العمليات خلال الموسم.

كما تابعت الشركة الالتزام بالمعايير من خلال جولات تفتيش يومية وتقارير متابعة ومراقبة إلكترونية للسجلات التشغيلية، بإشراف فرق متخصصة في السلامة والجودة، بما أسهم في المحافظة على جودة الأداء واستمرارية الخدمات طوال الموسم.

وتُعد شركة كاتريون للتموين القابضة من الشركات الوطنية الرائدة في خدمات الضيافة والتموين والتشغيل، حيث تدير عمليات متكاملة تشمل التموين الجوي وتشغيل مرافق الضيافة والإقامة والخدمات المساندة، وتعتمد الشركة على منظومة تشغيلية ترتكز على أعلى معايير الجودة والسلامة، مدعومة بكوادر متخصصة وخبرات تشغيلية متراكمة، ما يمكنها من إدارة عمليات واسعة وعالية التعقيد باحترافية خلال المواسم الكبرى، وفي مقدمتها موسم الحج.