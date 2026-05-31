الحمادي السعودية تقرر توزيع 32 مليون ريال عن الربع الأول من عام 2026

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، عن توقيعها عقداً مع شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، لتنفيذ ﻣﺸﺮوع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الخاصة بشركة اس تي سي.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ مدة العقد 36 شهرا، بقيمة إجمالية تبلغ 484.79 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه تم توقيع العقد بتاريخ 30 مايو 2026، وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثالث من العام 2026.

وستعمل سلوشنز على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات الداخلية الخاصة بشركة اس تي سي وفقاً لنطاق العمل المحدد بين الطرفين، والذي يتضمن: توسيع شبكات الإنترنت الداخلية، وتوسعة نقاط الشبكة الموجودة والجديدة، إلى جانب توسعة مشاريع خدمات الإنترنت والتي تخدم وﺣﺪات الأعمال في شركة اس تي سي.

ويتضمن العقد: توفير متطلبات قطاع الأعمال من الشبكة الداخلية الخاصة بشركة اس تي سي عبر تركيب أجهزة لتحويل البيانات، ورفع سعة الشبكة الداخلية والدولية لاستيعاب النمو في خدمات الجيل الخامس، واستبدال الأجهزة القديمة الغير مدعومة من قبل الموردين.

كما يتضمن رفع سعة البنية التحتية لأجهزة النطاق العريض الظاهرية، وإنشاء بنية تحتية للشبكة الداخلية في مراكز البيانات الجديدة في مدينة خميس مشيط ومدينة الدمام ومنطقة القصيم وشمال مدينة الرياض، وتوريد الأجهزة والمعدات والبرامج والأنظمة وتركيبها ودمجها واختبارها.

وأكدت الشركة أن اس تي سي هي طرف ذو علاقة، حيث تعتبر المساهم الأكبر في الشركة وتملك ما نسبته 79% من أسهم سلوشنز.