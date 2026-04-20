20 شركة ناشئة تنطلق إلى سوق العمل عبر مسرعة الأعمال الجامعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت 20 شركة ناشئة إلى سوق العمل السعودي في ختام مسرعة الأعمال الجامعية التي نظمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) اليوم الاثنين بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، خلال حفل أُقيم في مقر الجامعة بكورنيش جدة، بحضور محافظ الهيئة الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله صادق دحلان، ورئيس الجامعة الدكتور وئام حسني تونسي، ونخبة من المسؤولين وقيادات الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال والمستثمرين والجهات الداعمة.

ويأتي تنظيم مسرعة الأعمال في الجامعات الأهلية للمرة الأولى دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيزًا الاستثمار في المشاريع الريادية، وبهدف تمكين الشركات الناشئة من الدخول إلى السوق بثقة وكفاءة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني كلمة خلال الحفل أكد فيها لقد أصبحت الجامعات اليوم أكثر من مؤسسات تعليمية فحسب بل منصات حيوية لصناعة القرص. وبيئات حاضنة للمواهب، ومساحات تنطلق منها مشاريع قادرة على النمو والمنافسة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

ويبرز اليوم نموذج مسرعة الأعمال المقامة بجامعة الأعمال والتكنولوجيا كأحد النماذج الرائدة في هذا المسار، من خلال ما حققته من مخرجات نوعية دعمت الشركات الناشئة الجامعية في تطوير أعمالها. وتعزيز حضورها السوقي، وفتح آفاق أوسع للنمو والاستدامة وتمكين الجامعة من لعب دور استثماري مباشر عبر ذراعها الاستثماري في عدد من الشركات المتخرجة، بما يجسد تكامل رحلة الدعم من التمكين إلى الاستثمار.

وتحتفي اليوم بتخريج 20 شركة ناشئة جامعية نجحت خلال رحلة المسرعة في تطوير نماذج أعمال أكثر نضجاً، وتحقيق مؤشرات واعدة في الإيرادات، واستحداث فرص وظيفية، ورفع جاهزيتها الاستثمارية، بما يعكس القيمة المضافة لهذا النموذج وأثره المباشر في دعم منظومة ريادة الأعمال.

كما تمثل هذه المسرعة امتداداً للتعاون الاستراتيجي بين "منشآت" والجامعات السعودية، بهدف بناء منظومة ريادية جامعية أكثر تكاملاً، تسهم في تحفيز الابتكار، وتوسيع قاعدة الشركات الناشئة، وتعزيز تدفق الفرص الاستثمارية داخل البيئة الجامعية.

ختاماً، أتقدم بالشكر لجامعة الأعمال والتكنولوجيا على شراكتها الفاعلة وإيمانها الراسخ بدور الجامعات في صناعة الجيل القادم من الشركات الناشئة، وما عكسه ذلك من نضج في تبني الدور الاستثماري للجامعات عبر أذرعها الاستثمارية، بما يرسخ استدامة النموذج ويعزز التكامل بين التعليم والاقتصاد ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما أتقدم بالشكر للشريك التشغيلي من القطاع الخاص شركة فلك للأعمال والاستثمار، على إيمانها بهذا النموذج ومشاركتها في الاستثمار إلى جانب دورها الفاعل في تنفيذ المسرعة ونقل الخبرات التشغيلية والاستثمارية، مما أسهم في تعزيز مخرجاتها ورفع جاهزية الشركات المتخرجة للنمو والاستدامة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله صادق دحلان أن استضافة برنامج مسرعة الأعمال يمثل خطوة رائدة على مستوى الجامعات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها، حيث تفخر الجامعة بكونها أول جامعة أهلية تتعاون مع “منشآت” في تنفيذ هذا النموذج المتقدم لدعم ريادة الأعمال، وأوضح أن البرنامج يتماشى مع توجهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، ورؤيته الطموحة نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار، وتمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة، مبينًا أن الحدث لا يمثل مجرد حفل ختامي، بل يجسد الدور الحيوي للجامعات الحديثة كمحركات للابتكار ومنصات لتمكين رواد الأعمال وربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات السوق.

وأشار دحلان إلى أن جامعة الأعمال حرصت على اختيار مجموعة من الشركات الناشئة التي تتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية وتلبي احتياجات السوق، والتي تمتلك مقومات النمو والاستدامة، بهدف دعمها واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون معها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار مستمر لتعزيز بيئة الابتكار وتوسيع أثر الشراكات الاستراتيجية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أكد الدكتور وئام حسني تونسي، رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا، أن لقاء مسرّعات الأعمال في الجامعة، بالشراكة الاستراتيجية مع منشآت، يجسّد دعم الشركات الناشئة الجامعية، ويأتي امتدادًا لحرص الجامعة على مواكبة مستهدفات التنمية وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتمكين الكفاءات الشابة من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتجول محافظ “منشآت” ورئيس مجلس أمناء الجامعة في المعرض المصاحب، الذي استعرضت خلاله الشركات الناشئة مشاريعها وأفكارها الريادية، حيث اطلع الحضور على نماذج مبتكرة تعكس تطور بيئة ريادة الأعمال في المملكة، وقدرة الشباب السعودي على تقديم حلول إبداعية في مختلف القطاعات.

من جانبها، أوضحت مدير عام وادي التقنية بجامعة الأعمال الدكتورة بسمة الزين أن الشراكة بين “منشآت” تمثل نموذجًا استراتيجيًا لدعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال توفير بيئة حاضنة تسهم في تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، بما يعزز حضور الشركات الناشئة في منظومة الابتكار ويرفع من تنافسيتها محليًا وإقليميًا.

وأضافت أن حجم الاستثمار في البرنامج تجاوز 5 ملايين ريال، مؤكدة أن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة بالتعاون مع الجامعات، وأن جامعة الأعمال والتكنولوجيا تُعد أول جامعة أهلية تشارك بفعالية في هذا البرنامج، مشيرة إلى أن هذه المسرعة تمثل أول فعالية استثمارية من نوعها في مسيرة الجامعة.

وشهد الحفل تخريج 20 شركة ناشئة، حيث استعرضت الشركات إنجازاتها ومشاريعها أمام عدد من المستثمرين، في خطوة تعكس جاهزيتها للانطلاق في السوق السعودي وتعزيز فرص النمو والتوسع. كما تم الإعلان عن استثمارات في عدد من الشركات المتخرجة، ما يعكس ثقة المستثمرين بمخرجات المسرعة وجودة المشاريع المقدمة، وتضمن عرضًا مرئيًا بعنوان “رحلة رواد الأعمال”، استعرض أبرز محطات البرنامج وقصص النجاح التي تحققت خلال فترة المسرعة، وسط إشادة واسعة من الحضور بمستوى التنظيم وجودة المخرجات.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الفرق المشاركة والجهات الداعمة، والتقاط الصور الجماعية، في أجواء احتفالية عكست حجم الإنجاز وأهمية هذه المبادرة في دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وصناعة جيل واعد من رواد الأعمال القادرين على الإسهام بفاعلية في الاقتصاد الوطني.