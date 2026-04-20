سعر الفضة يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 20-04-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار جني أرباح طبيعي بعد موجة ارتفاع سابقة، بالتزامن مع محاولة السعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات سلبية بها، ما يعكس تهدئة مؤقتة في الزخم.

ورغم هذا التراجع لا يزال السعر يتحرك بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمراره في التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً مهماً يعزز من استقرار الاتجاه الإيجابي، وهو ما يدعم فرص استعادة الزخم والعودة للصعود خلال الفترة المقبلة.