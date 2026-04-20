شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 20-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-20 01:48AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في إطار جني أرباح طبيعي بعد موجة ارتفاع سابقة، بالتزامن مع محاولة السعر تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات سلبية بها، ما يعكس تهدئة مؤقتة في الزخم.
ورغم هذا التراجع لا يزال السعر يتحرك بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمراره في التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً مهماً يعزز من استقرار الاتجاه الإيجابي، وهو ما يدعم فرص استعادة الزخم والعودة للصعود خلال الفترة المقبلة.