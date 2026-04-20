تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-04-2026

اتسم سعر الذهب (GOLD) بتداولات متذبذبة في نطاق محدود على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل بذلك مرتكزاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستمر السعر في محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.