تكنولوجيا: تسريب صور Xperia 1 VIII باللون الأحمر يثير الجدل حول التصميم الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة لهاتف Xperia 1 VIII المرتقب إلى احتمال تغيير كبير في لغة تصميم سوني المعتادة، خاصة بعد ظهور صور غير رسمية باللون الأحمر، إلى جانب معلومات سابقة عن كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل.

وتُظهر التسريبات اعتماد جزيرة كاميرات مربعة بدل الشريط العمودي التقليدي الذي اشتهرت به سلسلة Xperia، كما توضح أن بروز الكاميرا أصبح ملاصقًا لحافة الهاتف بدلًا من تصميم منفصل. وتدعم هذه التفاصيل عدة تصاميم لأغطية حماية مسربة، ما يعزز احتمالية صحة التصميم الجديد رغم الجدل حول شكله.

وفي السياق نفسه، كشفت تسريبات أخرى عن لون أحمر جديد قد يعيد الألوان الجريئة إلى هواتف Xperia الرائدة، بعد أن ركزت الإصدارات الأخيرة على ألوان هادئة مثل الأخضر الزيتوني والبنفسجي.

ومن ناحية الواجهة الأمامية، تظهر اختلافات بين التسريبات، حيث تشير بعض الصور إلى كاميرا أمامية داخل حافة علوية نحيفة، بينما تعرض أخرى تصميمًا بثقب داخل الشاشة، وهو أمر لم تؤكده سوني حتى الآن.

ومن المتوقع أن تعلن سوني رسميًا عن Xperia 1 VIII خلال مايو 2026، مع احتمال أن يكون الهاتف واحدًا من أكثر تصاميم الشركة إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.

المصدر