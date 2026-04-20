ارتفاع في وارد محصول الذرة وانخفاض في الأسعار بالقضارف

شهدت أسواق محاصيل القضارف ارتفاعا كبيرا في وارد المحاصيل الزراعية المختلفة بجانب انخفاض ملحوظ في الأسعار وفقا لبورصة أسواق محاصيل القضارف يوم أمس.

وتفيد سونا القضارف بارتفاع وارد محصول الذرة بأنواعه المختلفة حيث بلغ الوارد (20636) جوال ذرة والدخن (2285) جوال والتسالي (3636) جوال بجانب محصول السمسم والذي بلغ الوارد منه (1895) جوال.

هذا وقد شهدت أسواق المحاصيل انخفاضا كبيرا ملموسا في أنواع الذرة حيث بلغ سعر اردب الدبر (250) الف مقارنة مع مبلغ (260) الف جنيه والفتريتة (247) الف مقارنة مع مبلغ (254) الف جنيه والعكر (235) الف والدخن (350) الف والمقد (200) الف مقارنة مع مبلغ (210) الف جنيه وودباكو (210) وحريراي (195) الف جنيه.

فيما انخفض سعر طن التسالي الى مليوني جنيه مقارنة مع مبلغ (2.4) مليون جنيه كما بلغ قنطار السمسم (215) الف جنيه.

سونا