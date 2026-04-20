القحطاني: "سمو بوليفارد" وجهة عمرانية متكاملة تعزز حضور "أدير إنترناشيونال" في السوق المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لشركة سمو للاستثمار، الأستاذ عبدالرحمن القحطاني، أن مشروع "سمو بوليفارد" الذي تم إطلاقه في جمهورية مصر العربية يُعد إضافة عقارية نوعية لاستراتيجية الاستثمار الإقليمي للشركة حيث تُعد مصر واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، لما تتمتع به من مقومات قوية وإمكانات نمو على المدى البعيد.

ويُعد مشروع "سمو بوليفارد"، المتعدد الاستخدامات، أول استثمار بهذا الحجم لشركة سمو للاستثمار في السوق المصري من خلال "أدير إنترناشيونال"، ويأتي كخطوة محورية ضمن التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، حيث يعزز حضور شركة أدير إنترناشيونال، الذراع الاستثمارية والدولية للشركة، في السوق المصري لتطوير وجهة عمرانية متكاملة في القاهرة الجديدة. إضافة إلى أنه يعكس تسارع وتيرة الاستثمارات الإقليمية، ويُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال القحطاني: "يتم من خلال هذا المشروع تقديم نموذج متكامل جديد للتطوير العمراني، يجمع بين الخبرات الاستثمارية الإقليمية والفهم العميق للسوق، ويعكس رؤية أوسع للتوسع في المشهد العمراني المتسارع في مصر. كما أنه يطرح رؤية جديدة للحياة داخل المدن من خلال بيئة متعددة الاستخدامات مصممة حول تجربة معيشية متكاملة. ويُعد من أوائل المشروعات في المنطقة التي تتبنّى مفهوم "إعادة تشكيل المدن"، ويرتكز على ممشى رئيسي نابض بالحياة بطول 2 كيلو متر، يعيد تعريف أنسنة المكان من خلال وضع الإنسان والثقافة والاستدامة في قلب التصميم".

وأضاف: "تواصل سمو للاستثمار تنفيذ هذا النوع من المشاريع بما يعزز جودة الحياة، ويُسهم في تقديم مشاريع تطوير عقاري عالية الجودة، وتتمتع بأحدث تقنيات البناء والإنشاء والتصميم المبتكر الذي يواكب تطلعات العملاء في البيئات السكنية والتجارية والاستثمارية. وبما يتوفر للشركة من عمق وخبرات واسعة فإنها تتوسع بمحفظة أعمالها على الصعيد الإقليمي من خلال مشاريع لها بصمة مميزة تعزز تنافسيتها، وتجعلها أكثر مواكبة لتطورات العقار المعاصر بما يتماشى مع طموحات العملاء ويقدم لهم تجربة استثمارية فريدة".

الجدير بالذكر، أن المشروع يقع في موقع استراتيجي في قلب "مستقبل سيتي" بالقاهرة الجديدة، ويضم المشروع مزيجًا متكاملاً من الوحدات السكنية والتجارية والفندقية ومنافذ التجزئة، ضمن بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات الحياة الحديثة.

وقد تم تصميم المشروع ليجمع بين السكن والعمل والترفيه، ويشمل وحدات سكنية فندقية وعلامات تجارية، ومساحات مكتبية، ومقار رئيسية مستقلة، إلى جانب مكونات الضيافة والتجزئة القائمة على أسلوب الحياة. ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية: جودة الحياة، والابتكار، والثقافة، ليقدم بيئة تجمع بين الحياة اليومية والإبداع والرفاهية وأنماط المعيشة المستقبلية.

