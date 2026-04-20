سعر سهم ليفت (LYFT) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 20-04-2026

تراجع قليلاً سعر سهم ليفت LYFT, INC (LYFT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 15.10$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص صعود السهم على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 15.10$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 17.10$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد