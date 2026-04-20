سعر سهم فيديكس (FDX) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 20-04-2026

يستقر سعر سهم شركة فيديكس FEDEX CORPORATION (FDX) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لمهاجمته مستوى المقاومة المحوري 392.85$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 392.85$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 424.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد