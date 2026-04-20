تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 20-04-2026

صعد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح الزوج في تعويض كل خسائره المبكرة لهذا اليوم، ويأتي هذا عقب ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده في تحقيق تلك المكاسب، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما يكسبه قوة إيجابية مضاعفة لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.