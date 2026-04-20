الذهب يفقد قرابة 2% بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

•الدولار الأمريكي يواصل الارتفاع في سوق الصرف الأجنبي

•الولايات المتحدة تحتجز سفينة شحن إيرانية، وطهران تتوعد بالرد

•إيران ترفض جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة



فقدت أسعار الذهب قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع، لتتخلى عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالتزامن مع ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



أدي احتجاز البحرية الأمريكية لسفينة شحن إيرانية إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، واستمرار رفض طهران حتى اللحظة المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات المقرر عقدها في باكستان في وقت لاحق اليوم.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 2.0% إلى (4,737.15$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4829.31$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,829.31$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.85%،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجلت أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 4,890.78 دولاراً للأونصة ،بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.



•وحقق المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 1.7% ،في رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل هدنة الحرب الإيرانية وتحسن المعنويات في الأسواق.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15%،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى نحو أسبوع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود وسط تجدد عمليات شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن ، فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وضعف فرص التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.



قال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في ساكسو: أدى تصعيد نهاية الأسبوع إلى إحياء علاوة المخاطر الجيوسياسية، في الوقت الذي بدأت فيه الأسواق في تقييم مكاسب السلام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلنت البحرية الإيرانية عن إعادة إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من عصر السبت وحتى رفع الحصار الأمريكي المفروض على السفن الإيرانية.

•قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب":أن البحرية الأمريكية اعترضت سفينة الشحن "توسكا" التي ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان.

•اعتبرت طهران الهجوم على السفينة "عملاً من أعمال القرصنة البحرية" وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوعدت بالرد على هذا التصعيد.

•في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة الباكستانية إسلام آباد لاستضافة جولة ثانية من مفاوضات السلام في وقت لاحق اليوم، ترفض إيران حتى اللحظة المشاركة في تلك الجولة.

•تضغط العديد من الأطرف الدولية والإقليمية على طهران للمشاركة في مفاوضات السلام قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين غداً الثلاثاء.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بأكثر من 5% ،ضمن عمليات تعافي قوية من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،وفى ظل تجدد مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الخليج العربي،خاصة بعد إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، ينهار.



وقال كريستوفر وونج، الاستراتيجي في بنك أو سي بي سي: في هذه الأثناء، ما زلنا نتوقع أن يتأثر اتجاه تداول الذهب بميول المخاطرة العامة، وهذا يعتمد بشكل كبير على نتائج محادثات وقف إطلاق النار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 7.71 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,060.62 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 19 مارس الماضي.



نظرة فنية

