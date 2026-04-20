تكنولوجيا: هواوي تكشف Pura X Max بشاشات أكبر ودعم للقلم وتصميم أنحف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي عن هاتف Pura X Max القابل للطي بتصميم أكبر وأنحف، ليأتي كنسخة موسعة من Pura X مع شاشة خارجية بحجم 5.4 بوصة وشاشة داخلية 7.7 بوصة، إضافة إلى هيكل أنحف مقارنة بالجيل السابق.

ويدعم الهاتف قلم Huawei M-Pen 3 Mini، مع إتاحة أغطية مخصصة تتضمن حاملًا مغناطيسيًا. كما يعتمد شاشتي LTPO بتردد متغير من 1 إلى 120 هرتز، مع تعتيم PWM عالي التردد لتحسين تجربة العرض.

ويحصل الجهاز على بطارية أكبر بسعة 5,300 مللي أمبير، مع دعم شحن سلكي بقدرة 66 واط ولاسلكي 50 واط. ويعمل بمعالج Kirin 9030 Pro الذي يعد بتحسن في الأداء مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب نظام تبريد بغرفة بخار وطبقة جرافين.

وعلى صعيد الكاميرات، يضم الهاتف مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل بفتحة متغيرة، وعدسة بيريسكوب 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 12.5 ميجابكسل، مع كاميرتين أماميتين بدقة 8 ميجابكسل. كما يأتي بإطار من الألمنيوم مع مقاومة محسنة للماء والغبار.

ويتوفر Pura X Max في الصين بعدة خيارات تخزين تبدأ من 12GB/256GB وحتى 16GB/1TB، ولم تؤكد هواوي بعد موعد طرحه عالميًا.

