تكنولوجيا: جهاز Zenbook A14 بمعالج Snapdragon X2 Elite يركز على الأداء والتنقل في جهاز خفيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدّم Asus نسخة محدثة من الحاسب المحمول Zenbook A14 خفيف الوزن مقاس 14 بوصة، مع الاعتماد على معالج Qualcomm Snapdragon X2 Elite الجديد، والذي يوفر قفزة كبيرة في الأداء مقارنة بالإصدار السابق.

ويُظهر المعالج تفوقًا في أداء المعالج المركزي على حلول AMD وIntel، بينما يتفوق معالج Apple M5 فقط في الأداء أحادي النواة.

ويحافظ الجهاز على هدوئه أثناء الاستخدام، إذ يقدّم وضع Whisper تشغيلًا شبه صامت بمستوى ضوضاء يصل إلى نحو 28 ديسيبل، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن أداء قوي مع تشغيل هادئ في حاسب يعمل بنظام Windows. وعند تشغيل الأداء الكامل ترتفع سرعة المراوح، لكن الجهاز يقدّم قوة ملحوظة ضمن فئة الحواسب الخفيفة.

ويظل الوزن أبرز نقاط القوة، إذ يقل عن 1 كجم رغم المعالج الأقوى، وهو رقم لافت لحاسب مقاس 14 بوصة، كما يجعله مناسبًا للتنقل والسفر بسهولة. وبالمقارنة، يأتي MacBook Air مقاس 13 بوصة أخف حجمًا لكنه أثقل بنحو 230 جرامًا.

وتعتمد Asus شاشة OLED بدقة Full HD، تقدم جودة صورة جيدة رغم اقتصارها على معدل تحديث 60 هرتز، وهو نفس ما تقدمه الأجهزة المنافسة.

أما من ناحية البطارية، فيحقق الجهاز نحو 16 ساعة من الاستخدام في اختبار Wi-Fi عند سطوع متوسط، ونحو 11 ساعة عند أقصى سطوع.

ويأتي Zenbook A14 بسعر تنافسي نسبيًا، حيث يبلغ سعر النسخة المزودة بمعالج X2 Elite وذاكرة 32 جيجابايت نحو 1500 يورو، وهو أقل من سعر MacBook Air بمعالج M5 وذاكرة مماثلة، والذي يصل إلى 1949 يورو.

