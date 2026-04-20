تكنولوجيا: أوبو تؤكد إطلاق مجموعة إكسسوارات جديدة عالميًا مع Find X9 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أوبو لإطلاق هاتفها الرائد Find X9 Ultra عالميًا في 21 أبريل 2026، وأكدت الشركة أن الحدث سيشهد أيضًا طرح مجموعة من الإكسسوارات الجديدة خارج الصين لأول مرة.

وتشمل الإكسسوارات شاحني Oppo 120W Mini و100W Mini Pro، حيث يدعم الأول شحن الهاتف من 0% إلى 71% خلال نحو 30 دقيقة، مع تصميم ثنائي المنافذ، بينما يأتي إصدار Mini Pro بمنفذ USB-C واحد.

كما تعتزم أوبو طرح بنك الطاقة SuperVOOC بقدرة 120 واط عالميًا، بسعة 15,000 مللي أمبير، مع منفذي USB-A وUSB-C، وتؤكد الشركة تزويده بأنظمة أمان متعددة لضمان شحن مستقر، إلى جانب تصميم مدمج يسهل حمله. ومن المتوقع توفر نفس المنتج بعلامة OnePlus في الصين.

وتشمل القائمة أيضًا مبرد Magnetic Ice Card، الذي يعمل في وضع هادئ عند 22 ديسيبل ويبلغ سمكه 9.8 مم، مع نظام تبريد متقدم. كذلك ستقدم أوبو شاحنًا لاسلكيًا مغناطيسيًا بقدرة 50 واط مدمجًا مع مبرد وحامل، ليعمل كقاعدة شحن وتبريد في الوقت نفسه.

ولم تكشف أوبو بعد عن الأسعار العالمية لهذه الإكسسوارات، على أن تتضح التفاصيل الكاملة خلال حدث الإطلاق المرتقب.

